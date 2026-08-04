Mikel Serrano y Retu, dos soldados para la zaga de Unionistas

Mikel Serrano y Retu serán dos de los protagonistas de la zaga de Unionistas durante la temporada 2026/27. Y ambos fueron presentados, junto el director deportivo Antonio Paz, en el estadio Reina Sofía.

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Mikel Serrano. "La madurez cambia con la experiencia de los años, porque era mi primer año en Primera RFEF. Era muy joven y llegaba tarde en algunas jugadas. La experiencia de haber pasado de Osasuna me ha dado madurez. Yo juego de lo que me ponga el míster y este año me va a tocar más de central. Es verdad que yo considero esto como mi segunda casa y hay un trato personal con cada uno del club".