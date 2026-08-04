Veintiocho muertes atribuibles al calor en Salamanca en julio

El exceso de calor de julio ha afectado de manera negativa a las personas más mayores de la provincia de Salamanca.

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El Sistema MoMo del Ministerio de Sanidad cerró el mes de julio notificando 28 muertes atribuibles a las temperaturas en la provincia salmantina.

La mayoría de las defunciones son de personas que tenían edades superiores a los 75 años, aunque existe un varón que ha fallecido por el calor y no superaba los 64 años, tal y como notifica el sistema; además de otras dos personas de edades comprendidas en la franja entre 65 a 74 años.

De todas estas defunciones en la provincia de Salamanca, 18 han sido mujeres y 10 hombres, siendo el día que más muertes se han notificado el domingo 12 de julio.