El Espacio Joven inaugura la exposición “Cinco minutos de desconexión mental”, de la artista salmantina Jazmynn Mercedes Rainge García

El Espacio Joven de la mano del concejal de Juventud, César Gómez-Barthe, ha inaugurado este martes la exposición “Cinco minutos de desconexión mental”, una propuesta de la artista salmantina Jazmynn Mercedes Rainge García que permanecerá abierta al público hasta el próximo 31 de agosto.

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La muestra reúne un total de 23 obras, entre pinturas y dibujos realizados en grafito, en un recorrido que busca despertar la memoria y trasladar al visitante a los recuerdos de la infancia a través de diferentes escenas y emociones.

La propia artista reconoce la dificultad de definir su trabajo, aunque lo resume como el reflejo de su evolución más reciente. “Mi trabajo me cuesta definirlo, pero es un resumen del trabajo de los dos últimos años. Espero que haya gente que se identifique”, explica Jazmynn Mercedes Rainge García.