La exposición ‘Antes del paisaje’ del artista salmantino Santiago Santos ya se puede visitar en la Casa de las Conchas.

Publicidad Publicidad

La muestra que se encuentra ubicada en el Patio Alto del centro bibliotecario se trata de un trabajo que se caracteriza por una constante investigación sobre el paisaje, la memoria y la percepción, abordando la

naturaleza como un espacio de reflexión estética y conceptual.

Desde la Consejería de Cultura indican que con esta exposición el autor profundiza en estas cuestiones mediante una propuesta que invita a reconsiderar la manera en que observamos y nos relacionamos con el entorno. Aquí se reúnen una selección de trabajos que condensan algunas de las principales líneas de investigación desarrolladas por Santos a lo largo de su trayectoria artística.