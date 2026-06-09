Más de un centenar de obras realizadas por alumnos de la Escuela de Arte de San Eloy estarán expuestas al público desde el 9 al 17 de junio

Más de un centenar de obras realizadas por alumnos de la Escuela de Arte de San Eloy durante el curso 2025-2026, estarán expuestas al público desde este martes 9 de junio hasta el día 17.

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En estas obras se mostrará el esfuerzo, así como la originalidad de cada una de las creaciones.

Según informa la Escuela, "las obras seleccionadas se distinguen por el mérito de cada autor, considerando su punto de partida, sus esfuerzos, habilidades y la comprensión de los procesos". Además, cada pieza expuesta desgrana los diferentes caminos personales recorridos durante el curso, reflejando la evolución de cada alumno "valorando su esfuerzo y su capacidad de interpretar el arte desde su voz más auténtica".

Los trabajos se podrán visitar en la Sala Garci-Grande, ubicada en plaza de los Bandos 15-17, en horario de 19 a 21 horas, de martes a sábado, y de 12 a 14 horas los domingos y festivos.

Folleto con las obras de los alumnos de la Escuela de San Eloy del curso 2025-2026 | Escuela de Arte de San Eloy

Desde la Escuela de San Eloy indican que con exposiciones de este tipo se pretende: "Una formación multidisciplinar y personalizada que guía al alumno en la asimilación de conceptos y metodologías con el objetivo de aportarle la visión y las destrezas que le dirijan al descubrimiento de su expresión más original".