Antonio Paz, sobre la petición de los jugadores para entrenar en hierba natural: "Es algo importante para la plantilla y para atraer a los que quedan por venir"

El director deportivo de Unionistas, Antonio Paz, confirmaba la noticia publicada durante este martes en SALAMANCA24HORAS.COM. El de Babilafuente reconocía que los jugadores han pedido más entrenamientos en hierba natural.

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"Está esa posibilidad con el Ayuntamiento y mientras tengamos posibilidad, lo seguiremos pidiendo. Luego está la situación que el club está trabajando y estudiando en acudir al campo de tiro. Consideramos que es algo importante para la plantilla y para atraer a los que quedan por venir", explicaba en la rueda de prensa de presentación de Retu y de Mikel Serrano.

Además, también desvelaba cómo estaba la situación del mercado: "Más despacio de lo que nos gustaría y de lo que le gustaría al entrenador. Son los plazos de mercado. Muchas veces las operaciones que nos quedan para completar son cesión o rescisión y eso hace que no son los plazos que nos gustaría".