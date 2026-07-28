Antonio Paz: "Hay situaciones abiertas"

Antonio Paz se mostraba contento por los últimos movimientos de Unionistas y reconocía que había situaciones abiertas en Unionistas. Además, dejaba claro que Steffan saldrá cedido en los próximos días.

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Sobre el fichaje de Mikel Serrano. "Contentos con la rebienvenida de Mikel, que el mister también demandaba esa pieza para mejorar en el modelo de juego y que cojamos nivel. La idea es que traigamos otros dos centrales, otro pivote y algún extremo. Tenemos la situación de Hugo de Bustos, que vamos con calma en su recuperación. Hay situaciones abiertas".

El mercado cambia con una llamada. "Cada año se va superando y aparecen nuevas situaciones, pero es la realidad. El tema de las cesiones es más complicado, porque a los clubes de origen les cuesta más soltar jugadores y luego están los equipos de ligas extranjeras".

Hugo de Bustos. "Ya está recuperado de la lesión, pero hemos querido tomar precauciones por sus antecedentes. Hemos considerado que hay que ir con calma".

Steffan. "Necesita poder competir. Mientras esté con nosotros, hay que aprovecharlo. Cada minuto de competición, lo necesita. Consideramos todos que lo mejor es que pueda competir. Sería un error tener a un chico sub23 tanto tiempo en el banquillo".

La cantera. "Tengo mi opinión de lo que veo y nos están ayudando mucho. Hay muy bien trabajo de cantera, encabezado por Garci. Una vez que tienes al filial en Tercera RFEF y al juvenil en División de Honor vas acortando los plazos".