Retiran una nueva marca de gafas para el eclipse solar

La lista de gafas homologadas que han retirado del mercado suma un modelo más. A las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homenaje, Orro y Opticalia, venidas en Castilla y León, Madrid, Galicia, La Rioja y Aragón, según ha informado FACUA-Consumidores en Acción, se suma en esta ocasión las de Mó, según ha notificado el Gobierno Balear, vendidas en Multiópticas. Además, han añadido que se trata del modelo 2508-RS003.

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Gafas Mó Retiradas Del Mercado

Según ha notificado la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno Balear en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha prohibido la comercialización de las mismas, inmovilizando las unidades localizadas.

A continuación, se muestran las gafas inmovilizadas por los diferentes gobiernos regionales de cara a ver el eclipse solar, prohibiendo su venta en los diferentes establecimientos. Además, las autoridades siguen investigando otras marcas de gafas que pudieran ser un peligro para la salud ocular.

Lionstar, modelo LSP1, fueron incluidas el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid

Lionstar, Modelo Ls P1, Fueron Incluidas El 5 De Agosto Por La Dirección General De Comercio, Consumo Y Servicios De La Comunidad De Madrid

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ECP Eye Care Proffesional han sido incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León