Salamanca entrega 330 ayudas de emergencia en los primeros seis meses de este 2026

El Ayuntamiento de Salamanca ha concedido durante el primer semestre de este año 330 ayudas de urgencia social a personas empadronadas en la ciudad con las que el Consistorio ayuda a salir adelante a quienes lo necesitan en los momentos de mayores dificultades

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La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha puesto en valor el amplio y robusto escudo social de Salamanca, una ciudad que es un ejemplo de solidaridad y de inversión social. Las ayudas suponen un importe total de 508.555,28 euros.

Las ayudas de urgencia social del Ayuntamiento de Salamanca se destinan, principalmente, para gastos de alimentación; elementos de protección personal e higiene, en el caso de que sean necesarios según sea la causa de fuerza mayor consignada en la declaración del órgano competente; y suministros básicos de la vivienda como electricidad, agua, gas, telefonía e internet y los gastos de comunidad, especialmente cuando incluyan calefacción y/o agua caliente. También se facilita el pago de una renta o alquiler de la vivienda habitual.

Otros gastos que se pueden considerar financiables, de acuerdo a la normativa vigente, atienden a necesidades relacionadas con los cuidados personales esenciales, como son prestaciones para tratamientos médicos y psicológicos, y ayudas auditivas (audífonos), ópticas (monturas y cristales), protésicas, dentales, medicación y otras necesidades relacionadas, siempre que se trate de una problema esencial de salud, sanitario y nunca estético, y venga avalado y diagnosticado por un facultativo del Sistema Público de Salud y no cubiertas por éste u otras entidades públicas o privadas, y la adquisición de productos básicos para bebés tales como pañales y comida infantil.