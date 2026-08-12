Baja la creación de empresas en Salamanca en junio aunque se mantiene en el tercer puesto de Castilla y León

Castilla y León registró en el mes de junio la creación de 300 sociedades mercantiles, lo que supuso el repunte del 13,6 por ciento con respecto a hace un año. En España, se crearon 11.153 sociedades mercantiles, un 1,7 por ciento más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical.

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Por provincias, Salamanca se sitúa en la tercera posición de la Comunidad, con 42 nuevas empresas creadas en junio, aunque son 7 menos que en el mismo mes de 2025. En el resto de la región, Valladolid lidera la lista con 80 empresas (26 más), le sigue León con 51 (seis más); Burgos, 38 (dos menos); Segovia, 25 (seis más); Zamora, 20 (seis menos); Ávila 18 (ocho más), Palencia, 13 (tres menos) y Soria, otras 13 (ocho más).

Por otra parte, el capital suscrito en Castilla y León para la constitución de estas 300 sociedades fue de nueve millones de euros, frente a los 8,4 millones de euros de junio de 2025. En el conjunto de España, por el contrario, bajó el capital suscrito que desembolsaron las empresas, ya que este año sumó 344 millones, frente a los 442,3 del mismo mes del año anterior.

La Rioja (86,7 por ciento), Navarra (78,2 por ciento) y Extremadura (33 por ciento) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en junio. Por su parte, Canarias (-13,4 por ciento), Galicia (-11,4 por ciento), Valencia (-7,6 por ciento), Castilla-La Mancha (-7,4 por ciento), Madrid (-2,6 por ciento) y Andalucía (-1,7 por ciento) registraron bajadas.

Por lo que respecta a las sociedades que ampliaron capital, la Comunidad sumó 66, con 20,1 millones de euros, mientras que se disolvieron 73, la mayoría de ellas (65) de manera voluntaria, una por fusión y siete por otras razones.