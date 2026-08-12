Todo sobre el eclipse solar en Salamanca: lugares recomendados, hora, duración y cómo verlo

Salamanca se encuentra preparada para quedarse prácticamente a oscuras. Este miércoles, 12 de agosto, se vivirá el primero de los tres eventos astronómicos del siglo en España, el conocido como “Trío de Eclipse”. Estos años 2026, 2027 y 2028 tendrán como denominador común que en Salamanca serán eclipses parciales, diferentes a los que se vivieron hace dos décadas, donde se pudo apreciar un eclipse anular en 2005 y otro también parcial en 2006. Para uno total, tendríamos que marcharnos hasta el año 1478. Para ver el siguiente, la provincia salmantina tendrá que esperar la friolera de casi 1.500 años, hasta el 2965.

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Este 2026, Castilla y León se convertirá en una de las regiones del mundo donde mejor se podrá ver este fenómeno astronómico, en el que Salamanca no lo disfrutará por completo, pero que aún así tendrá que utilizar todo tipo de precaución de cara a evitar efectos irreversibles en la salud visual.

En esta ocasión, el eclipse total atravesará el Océano Ártico, pasando por Groenlandia (noreste), Islandia, Océano Atlántico y gran parte de la Península Ibérica. Las capitales de provincia que podrán ver el fenómeno en su totalidad son las siguientes: A Coruña, Palma, Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, Valencia y Castellón de la Plana.

Región de la Tierra donde el eclipse del 12 de agosto de 2026 será visible de alguna manera. Foto: Gobierno de España

En su rango parcial, será visible en gran parte de Europa y por supuesto en el norte de África. En este aspecto, entra de lleno la provincia de Salamanca, en el que el disco solar rondará el 99,7 por ciento. Si bien es cierto que no podrá apreciarse de una manera completa, será visible de tal forma que no se repetirá en décadas, teniendo en cuenta que tanto los de 2027 como los de 2028 tendrán un porcentaje mucho menor.

Tiempos del eclipse: cuando comienza, cuando termina y profundidad del mismo

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El eclipse comenzará, aproximadamente, sobre las 19:35 horas de este miércoles, 12 de agosto, coincidiendo con las últimas horas de la tarde. Alcanzará su máxima oscuridad sobre las 20:32 horas, desapareciendo poco a poco hasta terminar el evento astronómico sobre las 21:24 horas.

Así Se Verá El Eclipse En Salamanca. Foto de la Subdelegación del Gobierno de España

Con una duración de casi dos horas, y a pesar de ser un eclipse parcial, se cubrirá un total del 99’7 por ciento, lo que indica que lo restante, el 0’3 por ciento, será la única luz que apreciaremos en el mismo.

El motivo por el que se produce y por qué no se podrá ver su la totalidad en Salamanca es prácticamente sencillo. La luna se colocará en ese momento entre La Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre. En la zona de Umbra, de la que está fuera Salamanca, se apreciará la totalidad, produciéndose este fenómeno en provincias cercanas como Zamora y Ávila, mientras que en el resto será parcial. Como es lógico, la franja de la totalidad es especialmente estrecha si se compara con la zona donde se apreciará la parcialidad.

Visibilidad Del Eclipse En España. Europa Press.

Además, otro dato importante se trata de la necesidad de un horizonte despejado para poder apreciar correctamente el eclipse. Al estar el Sol aproximadamente en los 9 grados, por lo que unos cielos despejados serán esenciales para apreciar el eclipse parcial correctamente.

Medidas de seguridad de cara a evitar efectos irreversibles

Unas correctas medidas de seguridad tanto en la observación, desplazamiento o en cualquiera de las estancias en las que estemos será esencial de cara a evitar todo tipo de efecto en la salud que sea irreversible. El motivo del peligro es que durante el eclipse el sistema óptico concentrará la luz en la mácula de la retina, responsable de la visión central y de poder apreciar los detalles.

En el momento en el que esa luz es intensa y viene acompañada de radiación ultravioleta e infrarroja, se crea una serie de reacciones fotoquímicas que dañan los fotorreceptores del sistema ocular. En ese daño es cuando se pueden producir efectos irreversibles en el ojo. Como la propia retina no tiene nervios, el daño es silencioso, por lo que en el momento no nos veremos afectados hasta pasado cierto tiempo.

Como Mirar El Eclipse Correctamente. Europa Press

Como han señalado expertos en la materia, el daño ocular podría ser tan grave que podríamos ocasionar una retinopatía solar, es decir, una quemadura en la retina. A pesar de que los síntomas son tardíos, se podría perder la visión, por lo que ante cualquier problema que apreciemos se tendrá que acudir urgentemente a un centro sanitario.

De este modo, las recomendaciones sanitarias son claras, no mirar nunca directamente al Sol, incluso en su totalidad. Además, las autoridades han incidido durante estas últimas semanas en no usar radiografías, cristales ahumados, filtros improvisados o incluso tener cuidado con cámaras, telescopios o prismáticos, sin utilizar los mismos filtros solares homologados. Solamente se podrán utilizar gafas homologadas.

Las gafas homologadas son las que tengan las certificación ISO 12312-2:2015 y el marcado CE, fuera de estos rangos, no servirán para observar el eclipse en las condiciones que dictan las recomendaciones sanitarias.

Como Mirar El Eclipse Correctamente. Europa Press

Durante el pasado lunes, 10 de agosto, FACUA avisaba de la retirada de varias marcas de gafas destinadas al eclipse solar, siendo las Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homenaje, Orro y Opticalia, vendidas en Castilla y León, Madrid, Galicia, La Rioja y Aragón. En los últimos días, diferentes ayuntamientos de la provincia de Salamanca han repartido gafas homologadas entre sus usuarios, por lo que conviene estar atentos en estas últimas horas ante cualquier aviso que lancen las autoridades sanitarias.

Además, cabe destacar que la Dirección General de Consumo del Gobierno de España ha impulsado acciones de control en las que han colaborado La Rioja, Comunidad de Madrid, Baleares, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Aragón, Galicia y Castilla y León, además del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), adscrito del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en el Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC) para evitar acciones fraudulentas ante el aumento exponencial de la compra de estas gafas, además de analizar que efectivamente son seguras para la observación del eclipse.

Dispositivo especial de seguridad

Las autoridades nacionales y regionales han preparado un gran dispositivo destinado a garantizar la seguridad ciudadana. Con controles en los accesos y salidas de los lugares que más masificarán grupos de personas, se pondrá especial atención en las carreteras de Castilla y León.

Para ello, han incidido en las diferentes prohibiciones y recomendaciones. Han alertado sobre la posibilidad de que se pudieran producir desvíos a causa del tráfico, así como prestar especial atención en las entradas de los caminos. Asimismo, también se ha explicado que se deberán aparcar los vehículos en los sitios habilitados para ello. Por otro lado, se ha hecho hincapié en planificar bien todas las rutas de viaje, consultando tráfico, meteorología e indicaciones de las autoridades.

Por otro lado, desde la Junta de Castilla y León se ha incidido en la especial precaución por incendios forestales, al estar además en riesgo alto hasta el 13 de agosto, reiterando las prohibiciones de barbacoas, hogueras o pirotecnia. Asimismo, añaden ser precavidos al tirar colillas u objetos que pudieran provocar incendios.

Interior Activa El Puesto De Mando Unificado Para El Eclipse

Del mismo modo, el pasado lunes, 10 de agosto, el Ministerio del Interior activó este lunes el Puesto de Mando Unificado (PMU) que dirigirá y coordinará los dispositivos de seguridad y de protección civil para prever cualquier tipo de emergencia que pueda afectar a las miles de personas que este miércoles contemplarán el eclipse solar en los territorios de la Península en los que podrá observarse en su totalidad.

De cara a poder tener una correcta cobertura móvil, la Junta de Castilla y León se ha reunido con las principales compañías de telefonía para así dotar de más medios a las zonas rurales y reforzar sus sistemas ante la gran cantidad de personas que se esperan en los campos castellano y leoneses.

Estos días también se ha anunciado que en la provincia de Salamanca se desplegarán 42 patrullas de la Guardia Civil y a 55 efectivos de la Policía Nacional. Desde la Subdelegación del Gobierno se ha informado de que habrá 27 habrá durante la tarde y 15 durante la noche. A mayores habrá 55 efectivos de la Policía Nacional en la capital y en el municipio de Béjar.

Además, la Junta de Castilla y León ha reforzado el ámbito sanitario de la región. En concreto, la Gerencia de Salud ha previsto en el área de Salamanca la presencia de 23 médicos y 23 profesionales de enfermería, un total de 46 sanitarios, en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y centros de guardia próximos a las zonas de observación.

Lugares recomendados en la provincia de Salamanca

Por último, también será necesario prestar atención en todos los municipios en los que se ha recomendado la visualización del eclipse. Los puntos de observación recomendados por la propia Junta de Castilla y León son Santa Marta de Tormes, Alba de Tormes, Villarino de los Aires, Saucelle, Salvatierra de Tormes, Villar de Gallimazo y Pereña de la Ribera, además de la capital del Tormes, en la orilla del mismo.

En Salamanca capital se podrá visualizar desde el parque Elio Antonio de Nebrija, con cielos despejados, una visibilidad del 99,71 por ciento y una elevación solar de 8,9527 grados.

En Santa Marta de Tormes, uno de los principales atractivos turísticos será la Isla del Soto, donde el eclipse parcial será del 99,72 por ciento. La elevación solar será de 8,922 grados.

En Alba de Tormes, el Parque Estelar Starlight en el mirador de la Ermita de la Virgen de Otero es otro de los lugares ideales. Aquí se podrá apreciar un 99,66 por ciento con una elevación del sol de 8,78 grados.

Villarino de los aires, otro de los lugares recomendados por la Junta de Castilla y León, será de las primeras zonas en observar el eclipse en toda la provincia de Salamanca. Para ello se podrá disfrutar del 99,63 por ciento con una elevación solar de 9,6561 grados.

Continuando con Las Arribes, en la frontera portuguesa se alzará Saucelle, donde se podrá vivir un eclipse parcial del 99,25 por ciento con una graduación del sol de 9,7478 grados. Sin salir de una de las comarcas más bellas e impactantes de Salamanca, Pereña de la Ribera contará también con muy buena visibilidad, con una ocultación solar del 99,58 por ciento y una elevación solar de 9,68 grados.

Como es lógico, lugares con horizontes despejados serán claves para una correcta visualización del eclipse. Para ello Salvatierra de Tormes será otro de los lugares ideales, más en concreto en el Embalse de Santa Teresa. Para ello habrá una ocultación del 99,37 por ciento con una elevación del sol de 8,7116 grados.