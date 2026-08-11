Salamanca refuerza su dispositivo sanitario ante el eclipse con 46 profesionales de guardia

Sacyl reforzará la presencia de sanitarios en los Puntos de Atención Continuada durante la jornada de este miércoles, 12 de agosto. Se trata de un dispositivo sanitario especial con motivo del eclipse solar, puesto que hay una clara previsión de un incremento de visitantes y concentraciones de personas en los principales puntos habilitados para observar el fenómeno astronómico.

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En concreto, la Gerencia Regional de Salud ha previsto en el área de Salamanca la presencia de 23 médicos y 23 profesionales de enfermería, un total de 46 sanitarios, en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y centros de guardia próximos a las zonas de observación.

El refuerzo forma parte del operativo desplegado por la Junta de Castilla y León, que movilizará en el conjunto de la Comunidad 312 profesionales sanitarios, entre ellos 162 médicos y 150 profesionales de enfermería. A estos efectivos se sumarán los recursos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias, incluidos soportes vitales y helicópteros, así como los servicios de Urgencias Hospitalarias.