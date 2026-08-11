Una multinacional alemana se hace con la polémica fábrica de los malos olores de Villamayor

¿Será el fin de los malos olores para los vecinos de Villamayor? El futuro lo dirá, pero la empresa multinacional alemana SARIA anunció el pasado julio la adquisición del cien por cien de la empresa Bioscor, encargada de la gestión de esta fábrica situada en Puente Gudino.

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Se trata de un acuerdo, ya firmado, para adquirir la totalidad de esta empresa que no solo opera en esta fábrica, sino también cuenta con presencia por toda España transformando subproductos animales.

No obstante, esta operación todavía tiene que ser aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque el anuncio ya se ha hecho público por parte de ambas empresas el pasado julio.

La empresa que adquiere Bioscor, y por ende se convertirá presumiblemente en la sociedad que gestione la planta de Puente Gudino, es SARIA. Una empresa alemana con presencia en todo el mundo y que también se dedica a la transformación de productos de origen animal.