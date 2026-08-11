Cortado el tráfico este miércoles para acceder a Salamanca desde la avenida de San Agustín

Los trabajos de asfaltado de la avenida de San Agustín cortarán el tráfico de vehículos para entrar a Salamanca desde el polígono de los Villares.

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Tal y como ha anunciado el Ayuntamiento de Salamanca, al no llegar a tiempo el aglomerado específico para asfaltar la calle Ramos del Manzano, se ha decidido continuar la campaña extraordinaria de asfaltado desplazando los trabajos al carril de entrada a la ciudad de la avenida de San Agustín.

Un corte que afecta a esta vía en sentido Salamanca, el carril para salir hacia el polígono de Los Villares continuará abierto, y se situará entre las glorietas Tratado de Tordesillas y del Quinto Pino.

Por tanto, para acceder a Salamanca por el este, es decir, por la conexión con el polígono de Villares de la Reina, los vehículos deberán tomar el desvío por la avenida de Torrente Ballester.

Cabe recordar que este martes se han ultimado los trabajos de asfaltado de Vía Helmántica, en el tramo comprendido entre las glorietas de Virgen de Loreto y Leonardo Da Vinci.

Del mismo modo, esta semana se procederá también al levantamiento de tapas en la calle Virgen del Cueto, como trabajo previo para iniciar el asfaltado de esta vía la próxima semana.

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