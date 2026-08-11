La ORA en Salamanca ya se puede pagar con bizum

Los aparcamientos que se encuentran dentro de la zona de estacionamiento regulado por la ORA en la capital salmantina ya se pueden pagar a través de bizum, de manera que no es necesario disponer de dinero en efectivo para estacionar en uno de estos parkings.

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Los conductores que utilicen este servicio de estacionamiento tendrán únicamente que introducir la matrícula de su vehículo para poder efectuar el pago de forma digital; también se puede pagar sin necesidad de registrarse ni descargar ninguna aplicación mediante Apple Pay o Google Pay, escaneando el QR instalado en los parquímetros.

El Ayuntamiento de Salamanca confirma que el pago a través de bizum ya está operativo para agilizar el proceso, evitando la introducción de datos bancarios.

A principios de este año, ya se notificó que las zonas de ORA se ampliaban en toda la ciudad como junto a los hospitales, en el paseo de San Vivente, las plazas del Botánico y Cruz Verdadera, la Vaguada de la Palma, la Ronda del Corpus, los paseos del Desengaño y del Rector Esperabé, así como las calles Abajo, Arriba, San Vicente, paseo del Rector Esperabé (acera con Cordel de Merinas), la avenida de los Reyes de España, la plaza de La Fontana, el parque de La Alamedilla y calles como Cordel de Merinas, Huertas de la Trinidad, Huertas, Marina, Álava, Escuelas, Ceriñola, Ayacucho, Calatañazor, Imperial, San Quintín, Ballestar, Jardines, Bailén, Padilla, San Francisco Javier, Domingo de Soto, Espronceda, San Gregorio y Santa Brígida.

La nueva zona ORA en Salamanca arrancó el pasado 15 de julio.