Ayudas de hasta 3.000 euros para los trabajadores afectados por Ertes debido a fenómenos meteorológicos adversos

En el Boletín Oficial de Castilla y León de este martes 11 de agosto aparece la orden que establece la concesión de las ayudas dirigidas a empresas y trabajadores afectados por Ertes debido a fenómenos meteorológicos adversos.

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Estas subvenciones que han sido aprobadas por la Junta de Castilla y León están destinadas a paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que hayan sufrido una suspensión de contrato o una reducción de jornada, suponiendo una disminución de sus ingresos salariales.

En el caso de las empresas, la subvención que se concederá es de un máximo de 5.000 euros, que será el importe de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, liquidadas y pagadas por la empresa.

Las ayudas que le corresponderían a los trabajadores afectados son de unos 3.000 euros (10 por cada jornada completa de suspensión, hasta un máximo de 300 jornadas); en los supuestos de reducción temporal de jornada o contratos a tiempo parcial, la ayuda se calculará de forma proporcional.

Los beneficiarios de estas ayudas serán trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada, fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivados de situaciones de fuerza mayor temporal ocasionada por fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otros acontecimientos extraordinarios que afecten a centros de trabajo ubicados en Castilla y León y siempre que la afectación tenga lugar durante el periodo subvencionable que recoja la convocatoria. También podrán ser beneficiarios los trabajadores con contrato indefinido fijo discontinuo.

Las solicitudes deben presentarse de forma telemática o presencial.