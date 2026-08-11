La conexión de Media Distancia entre Palencia y Salamanca se hará por carretera debido a las obras de mejora en la infraestructura ferroviaria

La conexión de Media Distancia entre Palencia y Salamanca tendrá que hacerse por carretera debido a la nueva fase de las obras de mejora de la infraestructura ferroviaria que Adif está llevando a cabo en el Acceso Sur de la ciudad palentina. Trabajos para la nueva línea de Alta Velocidad a Cantabria.

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Para reforzar la conexión entre Cantabria y Madrid, desde el 19 de agosto Renfe pondrá a la venta cerca de 7.000 plazas extraordinarias para viajar entre Santander y Madrid bajo el formato tren+bus. El servicio Alvia se prestará por carretera, garantizando la movilidad de los usuarios con más de 680 trayectos por carretera.

Según informa Renfe, los servicios Regionales y de Media Distancia adelantarán sus horarios de salida al tener que realizarse por carretera una parte de su trayecto por quedar cortada la circulación durante diez días en las líneas entre Magaz y Venta de Baños con Palencia y, posteriormente, entre Venta de Baños y Arroyo Villalobón, hasta el 21 de septiembre.