El colectivo de librerías anticuarias de Salamanca decide no participar en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de 2026

El colectivo de librerías anticuarias y de segunda mano de Salamanca decide no participar, por el momento, en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de 2026.

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Esta decisión se produce, según exponen en un comunicado emitido a los medios de comunicación, "tras los últimos contactos mantenidos con las concejalías implicadas en la gestión de la feria, sin haber tenido respuesta, por parte del alcalde a nuestra petición de una reunión y sin haber contestado a nuestra propuesta de cambio de distribución de las casetas para minimizar el impacto visual de las mismas".

Después de que el Ayuntamiento de Salamanca diera a conocer los cambios en la celebración de esta feria para el año que estamos, algunos libreros de Salamanca expusieron publicamente las primeras quejas, apelando que si los nuevos cambios entraban en vigor no sería económicamente viable al reducirse los días, sobre todo para los libreros que no son de Salamanca y tienen unos gastos mayores que cubrir.

La propuesta del Consistorio son 10 días de duración para la feria, algo con lo que no están de acuerdo desde el sector del libro: "El equipo municipal consigue así el mérito de convertir una de las mejores ferias de España, en una de las peores y la de más corta duración", subrayan.

Como argumentación a su "no" exponen los siguientes motivos:

Para las librerías anticuarias de calidad que vienen de fuera no les es posible participar en una feria de esa duración, ya que, con los cambios realizados, ni siquiera pueden cubrir los gastos que conlleva. Las librerías de Salamanca mantenemos una posición solidaria con todas ellas.

Queremos una feria de alto nivel, como siempre ha sido.

No participar este año en la feria no significa que no queramos hacerla. Al contrario, ponemos en riesgo la viabilidad económica de nuestras librerías, para defender el valor que esta feria tiene. Por último, exponen que "a pesar de que el Ayuntamiento haya querido zanjar la cuestión con su decisión, por nuestra parte aún queda tiempo para negociar una salida a este atolladero, lo que permitiría celebrar la feria este mismo año. Las librerías seguimos abiertas a seguir negociando".

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