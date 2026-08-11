La Junta de Castilla y León ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas para la realización de acciones de prevención de riesgos laborales, una serie de ayudas destinadas a que las pequeñas empresas puedan mejorar tanto la seguridad como la salud laboral de sus trabajadores.

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Podrán solicitar esta subvención las organizaciones empresariales y sindicales, así como agrupaciones de organizaciones y fundaciones mientras tengan sede en Castilla y León y estén legalmente constituidas e inscritas cumpliendo los requisitos establecidos. Además, otro de los requisitos importantes es el de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Entre las diferentes acciones que podrán subvencionarse con esta línea de ayudas está cualquier tipo de información sobre prevención, formación, asistencia técnica, promoción del cumplimiento de la normativa o cualquier tipo de medida que incluya planes estratégicos de prevención.

Con esto se reducirán accidentes, así como enfermedades profesionales. Por otro lado, se podrá mejorar la prevención en las pequeñas y medianas empresas e incorporar perspectivas de género. En cuanto a las entidades, se busca que sean organizaciones con menos de 50 trabajadores, prioritariamente.

Entre los gastos subvencionables están el 10 por ciento de los costes salariales, un 1 por ciento en cuanto a bibliografía, un máximo de 20 euros por día en catering, el 5 por ciento de auditorías para proyectos de más de 90.000 euros o desplazamientos que tendrán importes máximos fijados.

Las solicitudes se presentarán sobre 100 puntos, siendo 65 puntos el proyecto y diseño del mismo, 30 puntos la entidad o el equipo técnico y el presupuesto 5 puntos. El plazo de resolución será de seis meses desde que finalice el plazo de solicitud. Si no hubiera resolución, se dará como desestimada.