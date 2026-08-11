Salamanca lidera los alojamientos en apartamentos turísticos de Castilla y León en el último año

Salamanca lleva trabajando desde hace años en fomentar el turismo urbano y rural del territorio charro. A pesar de no ser la provincia con más habitantes, sí se sitúa en puestos altos en cuanto a alojamientos turísticos, con especial relevancia en los apartamentos y en los hostales, hoteles o pensiones.

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En cuanto a los hostales, hoteles o pensiones, de los 254 establecimientos disponibles, ha habido un total de 11.896 ocupaciones en el último año, siendo la segunda de la región tras León. En camping, aún se sitúa lejos de los primeros puestos, con 4.150 plazas ocupadas estando en cuarto lugar tras León, Ávila y Burgos.

En cuanto al turismo rural, Salamanca también destaca siendo la tercera provincia tras Ávila y Burgos, mientras que en apartamentos turísticos es la líder de manera absoluta con 2.144 plazas ocupadas, muy por delante de León, con 1.852, y Ávila, con 1.748. En vivienda de uso turístico, no se encuentra en los puestos altos y se sitúa detrás de Ávila, León, Segovia y Burgos. En cuanto a albergues, tampoco está el territorio charro entre los líderes.