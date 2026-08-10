Segunda falsa alarma de incendio en una semana en Peñaparda por el humo de una barbacoa

Por segunda vez en una semana, una falsa alarma de incendio ha movilizado a los bomberos forestales entre Peñaparda y Villasrubias. El motivo vuelve a ser la columna de humo visible desde la distancia que provoca la chimenea donde se cocina a la barbacoa en un establecimiento de hostelería situado en la zona recreativa.

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Poco antes de las nueve de la noche de este lunes saltaba una alarma por incendio en Peñaparda, justo en el límite de su término con Villasrubias y junto a la piscina natural y la zona de ocio que existen junto al río Riofrío. La alerta por una columna de humo lateral ha movilizado a un total de siete medios de extinción, contando dos agentes forestales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas y el personal de la brigada helitransportada, que en esta ocasión no hizo uso del helicóptero por la cercanía de la noche.