Ciudad Rodrigo presenta los 20 proyectos seleccionados para participar en la Incubadora de La Estrella

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo presenta los 20 proyectos que han sido seleccionados para participar en la Incubadora de Emprendimiento Social de la Estrella.

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El alcalde Marcos Iglesias junto con el teniente de alcalde, Ramón Sastre, el secretario de la Fundación Ciudad Rodrigo 2006, Juan Carlos Sánchez, y el técnico agente de Innovación Social, Julio Náger afirma que "el Ayuntamiento está muy agradecido y sorprendido por la acogida que ha recibido esta primera convocatoria de la Incubadora de La Estrella, con 27 proyectos presentados y a los que se les va a acompañar de una u otra manera, ya que este importante número de emprendedores es la mejor manera de iniciar la larga trayectoria de innovación que esperamos tenga el CIS”.

Según se ha expuesto durante el acto celebrado en la plaza de Herrasti, la selección reúne once propuestas promovidas por personas autónomas o emprendedoras a título individual, cuatro startups, tres entidades del tercer sector, una asociación cultural y una empresa privada. Diez parten de Ciudad Rodrigo y el resto procede de Salamanca, Sancti-Spíritus, Vitigudino, San Esteban de la Sierra, Castellanos de Moriscos, Villamayor y Badajoz. Su alcance va desde iniciativas locales hasta proyectos que abarcan varios municipios, las tres comarcas, el conjunto de los 57 municipios o la Raya hispano-portuguesa.

Desde el Consistorio mirobrigense notifican que "los proyectos trabajan en ámbitos como los cuidados y el bienestar de las personas mayores, la cultura, la digitalización y la seguridad en Internet, el empleo, la vivienda, la gestión sostenible del territorio, el deporte, el turismo, la gastronomía y la conciliación". También responden a retos como el envejecimiento y la soledad no deseada, la brecha digital, la falta de mano de obra y relevo generacional, la limitada oferta cultural, las dificultades de las pymes para digitalizarse, la escasa visibilidad de inmuebles disponibles o el abandono de tierras.