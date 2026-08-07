La IX Feria Medieval “La Conjura de Ciudad Rodrigo” volverá a convertir la villa mirobrigense en un gran espectáculo cultural

La IX Feria Medieval “La Conjura de Ciudad Rodrigo” ya tiene fecha, y es que desde el 2 al 4 de octubre, la villa mirobrigense se convertirá en un auténtico escenario medieval en el que tendrán lugar desfiles, torneos y representaciones teatrales que sorprenderán a vecinos, visitantes y curiosos.

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Bajo la temática de “Dos linaje, una ciudad dividida”, Ciudad Rodrigo será testigo de la legendaria rivalidad entre los Garcilópez y los Pachecos, mostrando los primeros sus tremendas dosis de astucia y ambición, mientras que los segundos harán florecer su temida valentía y orgullo.

Cartel La Ix Feria Medieval De Ciudad Rodrigo, La Conjura

De este modo, se ha buscado que el evento no sea solo un espectáculo más, sino que se realice un viaje al pasado, como destacaban en su presentación Arantxa Lerones, presidenta de la Asociación Rodericus; Marcos Iglesias, alcalde de la villa; y Pablo Moreno, director de La Conjura. Además, han asegurado que el ambiente llegará a transportar a todos los asistentes a “un tiempo de leyendas, conspiraciones y luchas por el honor”.

Por lo tanto, a lo largo y ancho de la villa se podrán visitar espectáculos, donde el centro neurálgico será, como no, el famoso mercado medieval, uno de los grandes atractivos turísticos de la feria. En el mismo, podremos encontrar puestos de artesanos, mercaderes y taberneros, llenando las calles de aromas, colores y sonidos propios del Medievo.

Presentacion De La Ix Feria Medieval De Ciudad Rodrigo, La Conjura

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