Evita quemaduras en los ojos durante el eclipse: usa gafas certificadas y pon un filtro a tu cámara

Disfrutar del eclipse del próximo 12 de agosto de forma segura es fundamental para evitar daños en la vista. Desde los organismos competentes se incide en la importancia de utilizar gafas certificadas, así como no mirar al sol a través de cámaras o telescopios sin filtro específico.

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Mirar al Sol sin la protección adecuada puede causar quemaduras en la mácula y pérdida permanente de visión. "Las gafas certificadas ISO 12312-2:2015 son el único método seguro para observar directamente el Sol durante las fases parciales del eclipse, ya que bloquean la radiación intensa que puede causar retinopatía solar. Las gafas de sol, por muy oscuras que sean, no ofrecen esta protección", asegura el documento con recomendaciones publicado por la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses.

Especial atención hay que poner para evitar adquirir falsificaciones que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y que dieron problemas durante los eclipses anteriores por lo que se recomienda que compruebes el origen de tus gafas, así como la certificación y fabricación. También tienes que comprobar que tus gafas homologadas no estén rayadas ni deformadas.

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Supervisar a menores o personas con discapacidad Las personas menores de edad pueden retirar las gafas accidentalmente o mirar por curiosidad sin protección. Eventos pasados muestran este punto como una de las principales causas prevenibles de lesiones. Las personas con dependencia pueden también necesitar ayuda para garantizar un buen uso de las gafas de protección.

Las gafas únicamente se pueden retirar durante la totalidad del eclipse, que es el único momento en el que la Luna bloquea completamente el disco solar.

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