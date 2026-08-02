Inciden en las secuelas “irreversibles” que dejaría visualizar el eclipse sin protección homologada

El próximo 12 de agosto un eclipse solar será el gran protagonista del cielo, un hecho que ha despertado una gran expectación en la región, siendo además una de las comunidades donde mejor se podrá visualizar este evento astronómico.

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A medida que se acercan los días, como ha recogido ICAL, son muchos los expertos que han incidido en la necesidad de ser precavidos este mismo día y utilizar así unas gafas de protección adecuadas para evitar secuelas que podrían ser irreversibles en la retina.

El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Castilla y León ha hecho un llamamiento a la prudencia para que “la ciudadanía disfrute del eclipse con total seguridad”, siendo la recomendación principal la utilización de unas gafas que se encuentren homologadas, evitando inventos caseros o improvisados.

El mayor de los peligros sería la retinopatía solar, una lesión que se produce por la radiación que afecta de manera directa a las celulas de la retina. Coma han explicado desde el propio Colegio: “Si estamos un rato observando el eclipse sin protección podemos sufrir una retinopatía solar. Se dañan las células de la retina, los fotorreceptores que están en la mácula, que es la zona de máxima visión, la que utilizamos para reconocer caras, objetos, leer o escribir.”

Por otro lado, el el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, ha expuesto que “Esta lesión puede causar una pérdida de visión temporal o permanente y, en ocasiones, no genera dolor ni molestias inmediatas, por lo que la persona puede no ser consciente del daño hasta pasadas varias horas”, por lo que ante cualquier tipo de cambio en la visión, habría que visitar de manera inmediata el servicio de urgencias.

A esto, además, han añadido que el fenómeno ha de observarse con gafas homologadas debido a que están diseñadas para observaciones solares, advirtiendo además que las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sea, no sirven para visualizar de manera correcta el evento.