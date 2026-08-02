Trasladan al hospital de Salamanca a un joven tras caer un árbol sobre su coche en San José

Un joven de 20 años ha resultado herido tras caer un árbol en la calle Maestro Salinas. Según han informado los Servicios de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, el incidente habría ocurrido a las 07:32 horas, momento en el que se daba aviso a la Policía Local, Policía Nacional, una ambulancia del SACYL y a los bomberos de la capital del Tormes.

Publicidad Publicidad

Lugar En El Que Un Árbol Ha Caído Sobre Un Coche En San José 2

En el momento de la llamada, se alertaba sobre la caída de una higuera sobre uno de los turismos, hiriendo a un varón de 20 años que se quejaba de un fuerte dolor en las cervicales, además de no poder salir de su vehículo quedando atrapado en el interior del mismo.