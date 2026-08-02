La vacuna contra la enfermedad de Newcastle será obligatoria en Salamanca desde el 1 de septiembre

Comienzan a ponerse las primeras restricciones a raíz de la enfermedad de Newcastle, una afección que mantiene en vilo a decenas de productores de Castilla y León, que rezan día y noche para que no llegue a ninguna de sus explotaciones. Por este motivo, desde el 1 de agosto será obligatoria en Valladolid y Segovia, mientras que en el resto de provincia, Salamanca, Zamora, León, Palencia, Ávila, Burgos y Soria, será a partir del 1 de septiembre de 2026.

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Sin ir más lejos, el pasado viernes, 31 de julio, la enfermedad seguía extendiéndose a lo largo y ancho de Castilla y León, confirmando el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un nuevo brote en una explotación avícola del término municipal de Paradinas de San Juan, convirtiéndose así en el segundo caso detectado en el territorio salmantino tras el de Rágama.

Según publicaba el Boletín Oficial de Castilla y León, se tendrán que aplicar dos dosis en pauta vacunal, garantizando así “un nivel adecuado de inmunización”, según ha recogido Europa Press. Del mismo modo, en la propia resolución se ha destacado “el enterramiento 'in situ' de cadáveres de aves y su estiércol, yacija u otras materias contumaces en las explotaciones ubicadas en las zonas de restricción de focos activos de la enfermedad de Newcastle con varios requerimientos en el procedimiento”. Este estará alejado a un mínimo de 250 metros de un suministro de agua potable, a un mínimo de 50 de cualquier arroyo de agua y al menos a 100 metros de edificaciones habitadas por seres humanos.