La Junta autoriza la cosecha de parcelas del ecorrégimen en seis comarcas de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha autorizado, de forma excepcional, la recolección a partir del 1 de agosto de las parcelas declaradas como “zonas de no cosechado de cereal” acogidas al ecorrégimen de biodiversidad de la PAC en seis comarcas salmantinas: Vitigudino, Ledesma, Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, Fuente de San Esteban y Alba de Tormes.

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La medida responde a los daños ocasionados por las altas temperaturas y el viento, que han provocado el desprendimiento del grano antes de la cosecha. Según la Consejería de Agricultura, estas circunstancias mantienen alimento suficiente para la avifauna, por lo que se conserva el objetivo ambiental de esta práctica.

La autorización obliga a mantener los cordones de paja en las parcelas hasta el 1 de septiembre, no utilizar picadores de paja, no realizar labores sobre el terreno antes de esa fecha y conservar fotografías georreferenciadas que acrediten la presencia de alimento para las aves.