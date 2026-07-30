La Junta invierte más de 5,5 millones de euros en la identificación de diferentes especies de animales

Durante el Consejo de Gobierno de Castilla y León, ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la contratación del suministro de dispositivos para la identificación de varias especies. En concreto, los animales son de tipo bovino, ovino, caprino, camélido y cérvido. Este suministro, que consta de 5.552.351 euros, cubrirá las necesidades durante los años 2027 y 2028.

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Según explica la Junta de Castilla y León, con esta adquisición supone añadir un elemento esencial para el control sanitario de la cabaña ganadera, el seguimiento de los movimientos de animales y el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria. El contrato, según explica la Junta de Castilla y León, contempla el suministro de aproximadamente 2,5 millones de dispositivos de identificación y se divide en ocho lotes, atendiendo a la naturaleza y formato de cada uno de los dispositivos, así como a las distintas especies a las que van destinados: bovino, ovino, caprino, camélidos y cérvidos.

La contratación se tramitará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación. El plazo de ejecución comenzará el 2 de diciembre de 2026 o, en su caso, el día siguiente al de la formalización del contrato si ésta fuera posterior, y tendrá una duración de 24 meses.