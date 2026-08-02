Cuando el calor aprieta en gran parte de la provincia, hay municipios salmantinos donde el mercurio suele dar un respiro. La combinación de mayor altitud, masas forestales y un entorno de montaña hace que algunas localidades registren temperaturas más suaves, especialmente durante la noche y las primeras horas del día.

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Candelario encabeza la lista. Situado a más de 1.100 metros de altitud, el municipio mantiene un ambiente agradable durante buena parte del verano, lo que, unido a sus calles tradicionales y su patrimonio, lo convierte en uno de los destinos más visitados de la provincia.

También destaca La Alberca, en plena Sierra de Francia. Sus plazas, callejuelas y la cercanía del Parque Natural de Las Batuecas favorecen una sensación térmica más agradable que en otras zonas salmantinas.

Otro de los enclaves recomendables es Mogarraz, donde el entorno boscoso y la altitud permiten disfrutar de paseos incluso en los meses más calurosos. Muy cerca se encuentra San Martín del Castañar, una localidad rodeada de vegetación que invita a recorrer su casco histórico y sus senderos.

La lista la completa El Cabaco, puerta de entrada a la Peña de Francia. Su ubicación privilegiada y el paisaje serrano hacen de este municipio una alternativa para quienes buscan naturaleza y temperaturas más llevaderas.

Aunque las altas temperaturas también pueden dejarse sentir en estas localidades durante los episodios de calor intenso, todas ellas suelen ofrecer un ambiente más fresco que la meseta salmantina, convirtiéndose en una opción ideal para una escapada estival sin salir de la provincia.