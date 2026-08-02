Agosto llega con nuevas pruebas y cursos gratuitos para mejorar las competencias digitales

La Junta de Castilla y León mantiene durante el mes de agosto el programa TuCertiCyL, el sistema de acreditación oficial de competencias digitales de la Comunidad, con nuevas convocatorias en Salamanca para facilitar a los ciudadanos la certificación de sus conocimientos tecnológicos y mejorar sus oportunidades de empleo y desarrollo profesional.

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El Espacio CyL Digital de Salamanca acogerá tres pruebas de evaluación durante este mes, los días 3, 5 y 31 de agosto. Estas convocatorias, correspondientes a los niveles básico y medio, permiten obtener un reconocimiento oficial de las habilidades digitales adquiridas por los participantes.

Además, la programación de CyL Digital incluye actividades formativas presenciales gratuitas dirigidas a distintos perfiles de usuarios, con contenidos prácticos adaptados a las necesidades actuales de la sociedad digital. Entre las materias disponibles se encuentran desde los primeros pasos con el ordenador, el uso del correo electrónico e internet, hasta contenidos más avanzados relacionados con la ofimática, la inteligencia artificial o el diseño en impresión 3D.

Estas acciones se desarrollan tanto en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia como en centros asociados del medio rural, con el objetivo de acercar la formación tecnológica al mayor número posible de ciudadanos.

Por otro lado, Salamanca también será escenario de una de las últimas actividades de las Olimpiadas CyL Digital, una iniciativa gratuita para niños y jóvenes de entre 7 y 16 años que combina aprendizaje tecnológico, actividad física y trabajo en equipo. La localidad de Aldeatejada acogerá esta propuesta los días 5 y 6 de agosto.