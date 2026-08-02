La Junta autoriza adelantar la recolección en seis comarcas agrarias de Salamanca

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha autorizado desde este viernes, 1 de agosto, la recolección de las superficies declaradas como zonas de no cosechado de cereal acogidas al ecorrégimen de espacios de biodiversidad en varias comarcas agrarias de Salamanca.

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La resolución afecta a las comarcas de Vitigudino, Ledesma, Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, Fuente de San Esteban y Alba de Tormes, que se encuentran entre las zonas más afectadas por las adversas condiciones meteorológicas registradas durante la presente campaña agrícola.

La Junta ha adoptado esta decisión tras comprobar que las parcelas mantienen una elevada disponibilidad de alimento para la avifauna hasta el inicio de las labores preparatorias de la próxima campaña. Además, considera que el rastrojo generado tras la recolección seguirá sirviendo de refugio natural para estas especies frente a los depredadores, por lo que se conserva el objetivo ambiental que persigue esta práctica.

La autorización también se extiende a determinadas comarcas agrarias de las provincias de Ávila, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.