Salamanca continúa la programación de agosto de sus ‘Findes Activos’ para personas mayores

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa), continúa impulsando los ‘Findes Activos’ durante el mes de agosto con actividades de entrada libre hasta el completar aforo. El objetivo de este proyecto es, según apunta el consistorio, "fomentar la convivencia, el bienestar emocional y el envejecimiento activo mediante actividades culturales, recreativas y sociales".

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La programación estival comienza el día 8 de agosto con una sesión de lectoescritura a las 12:00 horas en el centro Trastormes. En el mismo edificio, el 22 de agosto, por su parte, se llevarán a cabo juegos-concurso de cultura general a las 10:30 horas.

Programación Findes Activos Mayores

El centro Victoria Adrados, por su parte, ofrecerá el 8 de agosto una sesión de juegos de lógica e ingenio a las 10:30 horas; mientras que el Tierra Charra impartirá el 9 de agosto una jornada de estimulación psicomotriz y el 23 de agosto juegos de lógica e ingenio a las 11:00 horas.