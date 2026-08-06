Salamanca aumenta un 0,76 por ciento su población con 2.495 habitantes más que el pasado año 2025

La población de Castilla y León ha crecido un 0,14 por ciento durante el segundo trimestre del año, tras ganar 3.383 habitantes, y se ha situado en un total de 2.427.156 habitantes a 1 de julio de 2026, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el INE y analizados por la agencia Europapress. Además, respecto a julio de 2025, la población de Castilla y León ha aumentado en 18.427 habitantes, un 0,76 por ciento.

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En concreto, Salamanca se encuentra en el cuarto puesto entre las provincias de Castilla y León, con un total de 367.864 habitantes y una subida del 0,10 por ciento respecto al trimestre pasado. Al comparar la población con el pasado año 2025, se registra un aumento del 0,76 por, lo que se traduce en 2.495 habitantes más.

En cuanto a la población del resto de provincias de Castilla y León, Valladolid vuelve a registrar el mayor volumen de población, con 536.425 habitantes; seguida de León, con 450.910; y Burgos, con 367.864. Zamora, por su parte, se encuentra en el quinto puesto con 165.510 ciudadanos; seguida de Ávila, con 162.743; Segovia, con 161.261; Palencia, con 160.620, y Soria, con 90.559. De estas localidades, las únicas cuya población ha bajado con respecto al trimestre pasado han sido Soria, con 111 habitantes menos; y Zamora, con una ligera disminución de 20 residentes.

No obstante, en comparación con los datos a 1 julio de 2025 la población sí ha aumentado en las nueve provincias de Castilla y León con Valladolid a la cabeza en términos absolutos tras sumar 5.177 habitantes, un 0,97 por ciento más. Le siguen en cifras absolutas Burgos, con 3.135 habitantes más, lo que supone un 0,86 por ciento más; y Salamanca, con 2.495 habitantes más, lo que se traduce en un 0,76 por ciento más.