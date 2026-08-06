La Junta convoca ayudas para la contratación temporal de jóvenes desempleados

La Junta, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ha convocado este jueves subvenciones por valor de 8.750.250 euros para el fomento de la contratación temporal de personas jóvenes desempleadas.

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Así lo recoge la orden publicada en el Bocyl, donde se detalla que podrán ser objetivo de estas subvenciones los municipios con más de 5.000 habitantes y las diputaciones provinciales de la Comunidad de Castilla y León que lo soliciten, cumplan los requisitos y contraten temporalmente a personas jóvenes desempleadas.

Las solicitudes, además, se presentarán en el plazo de 20 días naturales, computados a partir de este viernes 7 de agosto. La orden apunta además que únicamente se admitirá una solicitud por entidad y, en el caso de que una entidad presente más de una solicitud, se tendrá en cuenta para su valoración la última presentada.

Los jóvenes beneficiarios, por su parte, tendrán que estar inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y en el Sistema de Garantía Juvenil, para la realización de obras y servicios de interés general y social. En relación al contrato de las personas beneficiarias, este deberá ser de un año a jornada completa y de un importe máximo subvencionable de 23.334 euros por persona.