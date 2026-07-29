Nuevas ayudas para que asociaciones y organizaciones puedan fomentar la inserción laboral en personas con discapacidad

La Junta de Castilla y León ha convocado una serie de subvenciones por valor de siete millones de euros en total para fomentar la inserción laboral en personas con discapacidad, todo esto dentro del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI). De este modo, las asociación podrán incluir acciones de orientación profesional, así como formación acreditable con períodos de formación en empresa y actuaciones de acompañamiento a la inserción laboral.

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Así pues, la formación se centrará en ámbitos con mayores oportunidades de inserción laboral y en los que se necesite mano de obra, algunos como cuidados y la atención a personas dependientes, la agricultura y las actividades forestales, la construcción, la hostelería y la restauración, el transporte y la logística, así como diversas actividades industriales y agroalimentarias, favoreciendo así una mejor respuesta a las necesidades de las empresas y del mercado laboral.

Las acciones, además, irán destinadas a personas trabajadoras desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y que tengan acreditados los requisitos de titulación y/o experiencia profesional exigidos por la normativa reguladora de la especialidad formativa.