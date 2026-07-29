El Ayuntamiento de Salamanca incrementa en 1.500 las plazas para acceder a las ludotecas de verano

El Ayuntamiento de Salamanca ha incrementado en 1.500 las plazas para acceder a las ludotecas de verano y así poder conciliar las familias la vida familiar y laboral. Así pues, el consistorio ofrece 10.170 plazas para niños de 3 a 12 años (en el CEAS del Rollo de 3 a 17 años) y que así tengan una serie de actividades alternativas lúdicas y educativas.

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Además del mencionado anteriormente, también se realizarán en otros doce centros, entre los que se encuentran: CEIP Rufino Blanco y Centro de Mayores de Juan de la Fuente (CEAS Centro); CEIP Lazarillo de Tormes (CEAS Buenos Aires – Vistahermosa); CMI La Vega, CEIP Juan de la Encina, Centro Social de El Zurguén y CEIP Meléndez Valdés (CEAS San José – Zurguén); CEIP José Herrero (CEAS Garrido Norte y Sur); CEIP Villar y Macías (CEAS San Bernardo); CEIP Gran Capitán (CEAS Pizarrales); y CMI Trujillo y CEIP Centro Integrado Puente Ladrillo

El horario será de 9:30 horas a 13:30 horas, pudiendo ampliarse bien a través del servicio de Madrugadores desde las 7:45 hasta las 9:30 horas o bien a través del servicio Tardones desde las 13:30 horas hasta 15:15 horas. En este último servicio se incluye la posibilidad de comedor en los centros habilitados.

Según ha indicado el propio Ayuntamiento de Salamanca, el ratio será de trece jóvenes por monitor, según dicta la normativa vigente de Juventud de la Junta de Castilla y León. En el caso de niños con necesidades especiales, tendrán a disposición un monitor especializado.