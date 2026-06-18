Nuevo Plan Formativo Municipal en Salamanca para que personas con mayores dificultades puedan acceder al mercado laboral

El Ayuntamiento de Salamanca sigue facilitando el acceso al mercado laboral a través de un nuevo Plan Formativo Municipal donde destacan programas centrados en el sector de la construcción, en colaboración con la Junta de Castilla y León, y al proyecto Laboris Helmántica, financiado con fondos europeos.

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Con un amplio programa compuesto por 24 acciones formativas donde se recogen las peticiones y necesidades de los empresarios de la ciudad, se invertirán unos 97.000 euros donde el desarrollo saldrá a licitación en las próximas semanas para dar comienzo a los mismos tanto el presente año como en 2027.

Miryam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha destacado el fiel compromiso del consistorio con este tipo de iniciativas para así dar respuestas a sectores como el de la hostelería, el empleo verde y la atención sociosanitaria. Así pues, este plan complementa con los programas públicos mixtos de empleo y formación más centrados en el sector de la construcción, en colaboración con la Junta de Castilla y León, y al proyecto Laboris Helmántica, financiado con fondos europeos, llevándose a cabo en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) del Ayuntamiento de Salamanca.

Así pues, se facilitará el acceso a jóvenes menores de 30 años y a mayores de 50 años, dos de los rangos de edad más afectados por el desempleo y la inserción laboral. Del mismo modo, la propia concejala ha expuesto que este tipo de enseñanzas contribuyen, también, a que se fije población en la capital del Tormes.

En cuanto a la hostelería, las formaciones son con respecto al mundo de los baristas, elaboración de aperitivos y tapas, sumiller, iniciación al vino y maridaje, coctelería, cortador de jamón y organización de eventos y banquetes. En atención logística y medios auxiliares son de carretillas elevadoras y plataformas móviles de personal, montaje de andamios y estructuras tubulares, y gestión logística de almacenes. En empleo verde están algunos como jardinería y manipulación de plaguicidas de uso fitosanitario.

Y en el apartado sociosanitario se incluyen acciones sobre cuidados auxiliares y atención al paciente geriátrico, técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones, manipulación de alimentos, iniciación a la estética, asistencia a la ciudadanía y control de accesos, y monitor de aula matutina, comedor y transporte escolar. En competencias digitales serán contabilidad básica, técnicas administrativas de oficina, inglés básico, fundamentos y aplicaciones de inteligencia artificial y competencias digitales básicas para el empleo.