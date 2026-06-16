Se pretende generar nuevas oportunidades de empleo vinculadas a la economía verde, favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad y promover modelos de desarrollo territorial sostenible

El Ayuntamiento de Valdelosa ha participado en la segunda reunión de coordinación del proyecto europeo TRANSTOURSOCIAL: Innovación Social e Inclusiva para el Empleo Verde y el Turismo Sostenible Transfronterizo en el Medio Rural.

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Este se trata de un proyecto del que es beneficiario principal este ayuntamiento y que constituye una apuesta por la cooperación transfronteriza entre España y Portugal para impulsar la innovación social, la inclusión laboral y el turismo sostenible en el medio rural.

Según se indica a través de un comunicado, con este proyecto "se pretende generar nuevas oportunidades de empleo vinculadas a la economía verde, favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad y promover modelos de desarrollo territorial sostenibles que contribuyan a fijar población en las zonas rurales".

Entre las actuaciones previstas destacan la elaboración de estudios y diagnósticos sobre empleo verde y turismo sostenible, el desarrollo de acciones formativas especializadas, la creación de itinerarios de inserción laboral para colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo, el intercambio de

experiencias y buenas prácticas entre entidades españolas y portuguesas, así como la puesta en marcha de iniciativas piloto orientadas a la valorización de los recursos naturales, culturales y patrimoniales del territorio transfronterizo, destacando el Centro de Interpretación del Alcornocal como eje central de las

actividades.