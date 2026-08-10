Bomberos de Ledesma y vecinos sofocan un incendio en una casa en la localidad

Los bomberos del parque de Ledesma han intervenido durante la tarde de este lunes en las labores de extinción del fuego originado en una vivienda en el casco urbano de la villa. La rápida actuación del operativo ha permitido controlar las llamas y evitar daños mayores en el inmueble y los edificios colindantes.
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El cuerpo de bomberos ha querido destacar y agradecer públicamente el apoyo prestado por los ciudadanos durante la emergencia, señalando que la ayuda de los vecinos resultó fundamental para facilitar las labores de intervención y auxilio en el lugar de los hechos.
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