Los Bomberos Provinciales sofocan el incendio de un contenedor en Vega de Salamanca

Los Bomberos Provinciales han intervenido este sábado para sofocar el incendio de un contenedor registrado sobre las 19:00 horas en la urbanización Vega de Salamanca, en Villamayor.
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Los efectivos desplazados hasta el lugar están trabajado para controlar las llamas y evitar que el fuego afecte a otros contenedores o elementos próximos.
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Por el momento, se desconocen las causas del incendio y no han trascendido daños personales.