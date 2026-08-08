Un motorista de unos 30 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída con su motocicleta en la N-630, en el kilómetro 322, dentro de la rotonda de Valdunciel.

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El suceso se ha producido alrededor de las 15:11 horas. Tras la caída, el motorista se encontraba consciente.