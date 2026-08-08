Controlado un incendio de pasto entre los municipios de Éjeme y Galisancho

A las 11:53 horas de este sábado 8 de agosto, la Junta de Castilla y León ha notificado un incendio registrado en la comarca de Peñaranda de Bracamonte, que ha logrado controlarse en torno a las 13:30 horas.

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Hasta allí, tal y como informa la Guardia Civil de Salamanca, se han trasladado 11 efectivos de la cuadrilla de El Maíllo; un helicóptero y un hidroavión de la misma cuadrilla; un autobomba de Alba de Tormes con tres bomberos; un autobomba de Béjar con dos profesionales; y una carroceta de la Diputación de Salamanca con dos efectivos.