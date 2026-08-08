Un motorista queda inconsciente tras salirse de la vía en Aldeanueva de la Sierra

Minutos antes de las 13:00 horas de este viernes 8 de agosto, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha registrado un accidente de tráfico en Aldeanueva de la Sierra, en el punto kilométrico número 26 de la carretera SA-215.

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En concreto, un motorista de unos 40 años ha quedado inconsciente tras salirse de la vía mientras circulaba por la carretera.