Trasladada al hospital una mujer tras darse un fuerte golpe en la nuca bajando por un tobogán de la piscina de La Aldehuela

Una mujer de unos 40 años ha tenido que ser trasladada al hospital de Salamanca tras darse un fuerte golpe en la nuca mientras bajaba por uno de los toboganes de las piscinas de La Aldehuela. Según han explicado algunos de los testigos a SALAMANCA24HORAS, el suceso habría ocurrido en el vaso, momento en el que se ha dado el aviso de emergencia a los Servicios Sanitarios del 112.