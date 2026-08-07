Un coche atropella a una mujer al invadir un paso de peatones en el cruce entre la calle Espronceda y la avenida de los Comuneros

Una mujer de avanzada edad ha sufrido un accidente en el mediodía de este viernes 7 de agosto tras ser atropellada por un vehículo en el cruce entre la calle Espronceda y la avenida de los Comuneros.
Según ha podido confirmar Salamanca24horas, el conductor ha invadido el paso de peatones golpeando a la mujer a la altura de las piernas.
La mujer que ha estado consciente en todo momento se quejaba de un dolor en la rodilla y ha sido socorrida en primer lugar por otros viandantes que se encontraban en el momento del suceso en las inmediaciones del accidente.
Durante unos instantes se han producido retenciones de tráfico puntuales en la zona que han sido disueltas a la llegada de la Policía Local. También ha acudido para atender a la herida una ambulancia de soporte vital básico.