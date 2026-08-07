Un coche atropella a una mujer al invadir un paso de peatones en el cruce entre la calle Espronceda y la avenida de los Comuneros

Una mujer de avanzada edad ha sufrido un accidente en el mediodía de este viernes 7 de agosto tras ser atropellada por un vehículo en el cruce entre la calle Espronceda y la avenida de los Comuneros.

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Según ha podido confirmar Salamanca24horas, el conductor ha invadido el paso de peatones golpeando a la mujer a la altura de las piernas.

Una Mujer Es Atropellada Por Un Coche En El Cruce Entre La Calle Espronceda Y La Avenida De Los Comuneros

La mujer que ha estado consciente en todo momento se quejaba de un dolor en la rodilla y ha sido socorrida en primer lugar por otros viandantes que se encontraban en el momento del suceso en las inmediaciones del accidente.