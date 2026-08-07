Detenido un hombre por vender hachís en Salamanca a los ocupantes de un vehículo

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un hombre en la capital por vender hachís a los ocupantes de un vehículo.

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El varón fue interceptado por la policía cuando estos se encontraban realizando labores preventivas del tráfico minorista de sustancias estupefacientes y detectaron una actividad sospechosa de un individuo.

Al parecer el detenido realizaba con el conductor un intercambio de un paquete a cambio de dinero. Posteriormente entre las pertenencias localizadas del presunto vendedor localizaron 580 euros. De igual modo, del vehículo de los compradores sustrajeron un envoltorio que contenía 6,39 gramos de una sustancia vegetal de color verde parduzco, al parecer hachís.