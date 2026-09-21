Atropellan a un hombre en silla de ruedas en el casco urbano de Ciudad Rodrigo

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido al ser atropellado por un turismo en Ciudad Rodrigo.

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Según la información remitida por un portavoz del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el varón, que iba en silla de ruedas, ha sido atropellado por el coche a las 19:24 horas de este lunes en la avenida de Béjar.

Las mismas fuentes apuntan a que el varón habría caído al suelo, motivo por el cuál se encontraba herido y, además, presentaba un ataque de ansiedad.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario en una ambulancia para atender a la persona herida.