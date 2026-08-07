Un incendio de vivienda originado en una cocina alerta a los vecinos de madrugada en la calle Grillo

Durante la madrugada de este viernes 7 de julio, sobre la una menos díez, los vecinos de la calle Grillo fueron alertados por la gran presencia de humo proveniente de una vivienda ubicada en dicha calle.

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Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca que estuvieron actuando hasta que se dio por concluida la intervención sin peligro para los vecinos del bloque.

Según el Servicio de Extinción de Incendios el origen del fuego se ubica en la estancia de la cocina, donde al parecer había puesto algún utensilio sobre los fuegos.