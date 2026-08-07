Estos son los 34 bomberos que se incorporarán a los parques de Béjar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino

Treinta y cuatro nuevos bomberos acaban de ser nombrados funcionarios y podrán tomar posesión de sus plazas en los parques de Béjar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino. Concluye así un proceso de selección que se ha prolongado durante dos años ya que se inició en agosto de 2024.

Publicidad Publicidad

Las nuevas plazas vendrán a reforzar el servicio en los tres parques más alejados de la capital salmantina. Así, el parque de Ciudad Rodrigo ha sido el destino de doce de los aspirantes, el de Béjar se lleva a diez y el de Vitigudino se queda con doce profesionales. La adjudicación de las plazas permitirá garantizar los turnos en los distintos parques, evitando lo que ocurrió el año pasado durante el incendio de Cipérez, cuando el parque de Vitigudino estaba cerrado porque solo un funcionario lo cubría y en ese momento no estaba de servicio.

De hecho, el servicio ha estado cubierto en muchos de estos parques por interinos que abandonaban el servicio para irse a otras provincias con mejor sueldo y mejores condiciones laborales. Una sangría constante que ha hecho que incluso las bolsas, con más de un centenar de inscritos, se quedaran sin gente a la que llamar, mientras se rescindía el contrato con la empresa que gestionaba el servicio en el parque de Villares, lo que dejaba a una veintena de profesionales experimentados en la calle.

Tras finalizar este proceso no concluye la contratación de bomberos, ya que la Diputación todavía no llega a numero de efectivos necesarios para cubrir el servicio en toda la provincia. De hecho, están cubiertas poco más de la mitad de las que reconoce la Relación de Puestos de Trabajo y se calcula que tienen que cubrirse más de medio centenar de plazas más en los próximos procesos de oposición.

En este documento podrás consultar la orden y los nombramientos de los bomberos.